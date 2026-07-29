رقم قياسي.. 150.4 ألف رحلة طيران تجارية في يوم واحد

سجل قطاع الطيران التجاري العالمي رقماً قياسياً في إجمالي عدد الرحلات المنفذة خلال يوم واحد، حيث تم تتبع أكثر من 150 ألف رحلة تجارية حول العالم يوم الخميس الموافق 23 يوليو، متجاوزاً كل المستويات المسجلة سابقاً منذ بدء تتبع حركة الملاحة الجوية.

وأظهرت بيانات منصة تتبع الرحلات الجوية «فلايت رادار 24» أنه تم تتبع 153.4 ألف رحلة تجارية خلال 24 ساعة، ويعزى هذا الارتفاع القياسي إلى ذروة موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي، والذي يشهد عادة كثافة عالية في رحلات الطيران العارض والرحلات المنتظمة للركاب والشحن.

وعند إضافة رحلات الطيران العام والعسكري والخاص، ارتفع إجمالي الرحلات الجوية المسجلة في اليوم نفسه إلى نحو 287.4 ألف رحلة، ليصبح ثاني أنشط يوم للملاحة الجوية ككل، بدعم من استضافة فعاليات جوية بارزة مثل معارض «فارنبورو» و«أوشكوش».

وشهد اليوم اهتماماً استثنائياً برحلة تجريبية تاريخية أطلقتها شركتا «إيرباص» و«كوانتاس» من فرنسا إلى أستراليا استغرقت أكثر من 19 ساعة دون توقف، حيث تابعتها آلاف الحسابات عبر المنصة كواحدة من أكثر الرحلات متابعة عالمياً.