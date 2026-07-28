ترامب يطالب الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة غداً

دعا ⁠الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، قائلاً، ⁠إن الولايات المتحدة يجب ⁠أن تتمتع بأدنى سعر فائدة في العالم.

وقال ترامب للصحفيين على ​متن ⁠الطائرة ​الرئاسية إير فورس ​وان: «ينبغي خفض أسعار ⁠الفائدة.. هناك ​دول أخرى تدفع أسعار فائدة ⁠أقل». وأضاف «يجب أن ​يكون لدينا ​أدنى سعر فائدة ⁠في العالم».

وتابع: «كيفن ​رائع، لكنه لديه مجلس، وأعضاء المجلس سياسيون للغاية»، في إشارة إلى رئيس مجلس ​الاحتياطي ​الفيدرالي كيفن وارش، مضيفاً أنه «يعرف ما الذي ​يرغب وارش في فعله».

ومن المقرر أن يصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قراره الأحدث بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.

وتشير التوقعات السائدة إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، إلا أن الأسواق تضع في الحسبان احتمالاً قوياً بأن يرفع الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، وذلك وفقاً لأداة CME FedWatch.

أعرب العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأخيرة عن قلقهم إزاء استمرار ارتفاع معدلات التضخم، وكانت لوري لوغان، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي تتمتع بحق التصويت هذا العام، الأكثر صراحة في الدعوة إلى تشديد السياسة النقدية، حيث صرحت بأن أسعار الفائدة القياسية ينبغي أن تكون «أعلى قليلاً».

وفي تصريحاته اتهم ترامب مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كما فعل في الماضي، بأن لديهم دوافع خفية.

وقال: «أنت بحاجة إلى موافقة بعض الأشخاص الذين ربما تكون لديهم نوايا سيئة. ينبغي خفض أسعار الفائدة. كان من الممكن أن يحقق هذا البلد معدلات نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 8 % أو 9 % أو 10 % أو حتى 12 %، فهذا هو المستوى الذي ينبغي أن نكون عليه».

وأضاف: «يجب أن نحظى بأدنى سعر فائدة في العالم، تماماً كما كان عليه الحال قبل 30 عاماً».