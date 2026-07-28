الشركات التي تتبنّى الذكاء الاصطناعي أكثر ربحاً

توقع بنك «مورغان ستانلي» أن تحقق الشركات الأمريكية التي تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها تحسناً ملحوظاً في هوامش الأرباح خلال السنوات المقبلة، مع انتقال استخدام التكنولوجيا من مرحلة التجارب إلى تحقيق قيمة تشغيلية ملموسة.

وأوضح محللو البنك في مذكرة أن توقعات الهوامش تتحسن بصورة أوضح لدى الشركات التي يشكل الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من استراتيجية نموها وتتمتع بقدرة جيدة على التسعير. وتوقع المحللون ارتفاع صافي هوامش أرباح هذه الشركات بنحو 100 نقطة أساس بحلول 2027 نتيجة تبني هذه التقنيات. وأضافوا أن آفاق الشركات المستفيدة من الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر جاذبية.