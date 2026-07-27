النفط يتراجع 8 % ويعمق خسائره.. وبرنت دون 90 دولاراً

عمقت أسعار النفط خسائرها خلال تعاملات، الاثنين، عقب توقف الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران بعد أسبوعين من المواجهات المتصاعدة، ما عزز آمال الأسواق في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

تراجعت أسعار النفط بنحو 8 %، في ظل هدوء التوترات في المنطقة، حيث انخفض سعر خام برنت، بنسبة 8 %، ليصل إلى 89.73 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 7 %، ليصل إلى 83.47 دولاراً للبرميل.

وأفاد محللو بنك «آي إن جي» في مذكرة للعملاء بأن أسعار النفط انخفضت بحدة في التعاملات المبكرة نتيجة امتناع الجانبين عن شن هجمات جديدة، ما قدم أولى الإشارات الملموسة على احتمال التهدئة، بحسب «رويترز».

وعلى الرغم من تعليق الهجمات أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن منصة «كيبلر» أن أقل من 10 سفن تجارية عبرت مضيق هرمز يومياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورجح «ساول كافونيك»، المحلل في شركة الوساطة «إم إس تي ماركي»، أن يكون أي تعافٍ في التدفقات عبر المضيق بطيئاً وجزئياً؛ نظراً لتخوف الناقلات ورغبتها في التأكد من استتباب الأمن قبل استئناف العمليات بشكل طبيعي.

قال ديراج نارولا، استراتيجي أسعار الفائدة الأمريكية في بنك HSBC، إن ارتفاع أسعار النفط أسهم في تجدد التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية أكثر تشدداً لفترة أطول، لكنه أشار إلى أن توقعات التضخم ظلت محدودة نسبياً على الرغم من انتعاش أسعار الطاقة.

وعزا ذلك إلى رسائل أقوى من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن التزامهم باستقرار الأسعار، الأمر الذي منع صدمة النفط من التأثير على توقعات التضخم على المدى الطويل.