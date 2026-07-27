سهم «سي.إكس.إم.تي» الصيني يقفز 470% في أول يوم تداول

ارتفع سعر سهم شركة سي.إكس.إم.تي أكبر منتج لرقائق الذاكرة في الصين في أول أيام تداوله في بورصة شنغهاي للأوراق المالية، الاثنين، في أكبر عملية طرح عام أولي في بر الصين الرئيسي خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن شركة سي.إكس.إم.تي من بين العديد من شركات صناعة الرقائق التي حققت أرباحاً كبيرة من ازدهار الذكاء الاصطناعي. ويزدهر نشاط الشركة بفضل سعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من أحدث التقنيات، في حين تواجه قيودا على قدرتها على الوصول إلى معدات صناعة الرقائق المتطورة بسبب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين في هذا المجال.

وبحلول منتصف تعاملات اليوم في بورصة شنغهاي ارتفع سعر سهم سي.إكس.إم.تي بأكثر من 470%.

جمعت سي.إكس.إم.تي أو «شانج شين ميموري تكنولوجيز» 8.6 مليارات دولار على الأقل من الطرح العام الأولي لسهمها بسعر 8.66 يوان صيني (1.3 دولار) وأدرجت سهمها على مؤشر ستار في بورصة شنغهاي الشبيه بمؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا في وول ستريت.

ومازالت القيمة السوقية للشركة الصينية أقل كثيراً من منافساتها الكورية الجنوبية والأمريكية مثل سامسونج إلكترونيكس وإس.كيه هاينكس وميكرون تكنولوجي.

تأسست شركة سي.إكس.إم.تي في عام 2016 بمدينة هيفي شرق الصين وهي واحدة من أكبر شركات العالم في إنتاج رقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» التي تستخدم في كل شيء تقريباً من خوادم الذكاء الاصطناعي وحتى السيارات والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية والكمبيوتر الشخصي.

قال كايل تشان، الباحث في معهد بروكينجز والخبير في السياسات التكنولوجية الصينية: «تلعب شركة سي.إكس.إم.تي دوراً محورياً في جهود الصين لتعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل قيود التصدير الأمريكية». وقد منعت القيود الأمريكية الصين من استيراد رقائق ذاكرة النطاق فائق الاتساع (إتش.بي.إم) HBM عالية الأداء، وهي نوع من رقائق دي رام.

وزادت إيرادات الشركة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 50.8 مليار يوان (7.5 مليارات دولار) بزيادة نسبتها أكثر من 700% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأدى النمو القوي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى نقص في المعروض من رقائق الذاكرة على مستوى العالم مما رفع أسعار بعض أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وأشار تشان إلى أن أحد أهم التساؤلات هو ما إذا كان بإمكان سي.إكس.إم.تي المساهمة في حل هذا النقص الكبير للمعروض في سوق أشباه الموصلات العالمية.