العملات المشفرة ترتفع.. و«بتكوين» فوق 65 ألفاً

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، الاثنين، بعدما عززت آمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية لوقف التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط شهية الإقبال على المخاطرة.

وصعدت عملة بتكوين 1.1% إلى 65352 دولاراً، والإيثريوم 2.9%، إلى 1968 دولاراً، وزادت سولانا 1.8% إلى 76.59 دولاراً، وإكس آر بي 0.59% إلى 1.11 دولار.

وسجلت صناديق الاستثمار في البتكوين والمتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 465 مليون دولار على مدار 3 أيام خلال الأسبوع الماضي، بعد سلسلة تدفقات داخلة استمرت 7 جلسات.

فيما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية، تتصدرها أرقام التضخم وسوق العمل، إلى جانب أي إشارات جديدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة، لما لذلك من تأثير مباشر في شهية المخاطرة وتدفقات السيولة نحو الأصول الرقمية، وعادة ما تستفيد العملات المشفرة من تراجع توقعات التشديد النقدي، إذ يؤدي انخفاض العائد على الأصول التقليدية إلى زيادة جاذبية الاستثمارات عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة.

كما يواصل المستثمرون مراقبة تطورات صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والإيثريوم في الولايات المتحدة، والتي أصبحت مؤشراً رئيسياً على توجهات المؤسسات المالية الكبرى، فعلى الرغم من التدفقات الخارجة التي شهدتها صناديق البتكوين خلال الأيام الأخيرة، فإن محللين يرون أن هذه التحركات تعكس عمليات جني أرباح وإعادة موازنة للمحافظ الاستثمارية أكثر من كونها تحولاً في النظرة طويلة الأجل تجاه السوق.

وفي المقابل، يظل المشهد الجيوسياسي عاملاً مؤثراً في تحركات العملات المشفرة، إذ إن أي تقدم في الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوترات الإقليمية يدعم الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بينما يؤدي تصاعد التوترات إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة والضغط على أسعار الأصول الرقمية.

ويرى مراقبون أن استمرار تحسن المعنويات، إلى جانب استقرار السياسة النقدية وتزايد تبني المؤسسات للأصول المشفرة، قد يوفر دعماً للأسعار خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار التقلبات المرتفعة التي تميز هذا السوق سريع التغير، والذي يبقى حساساً لأي مستجدات اقتصادية أو سياسية عالمية.