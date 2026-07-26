أسعار النفط تواصل تحقيق المكاسب

واصلت أسعار النفط تسجيل مكاسب أسبوعية، في ظل ترقّب المستثمرين تطورات الأوضاع في المنطقة، التي تهدد بمزيد من الاضطراب في الإمدادات.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت مكاسب أسبوعية بأكثر من 14.5 %، لتصل عند تسوية تعاملات الجمعة إلى 96.78 دولاراً للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 12 % لتصل بنهاية تعاملات الأسبوع إلى 89.31 دولاراً للبرميل.

ومن أبرز العوامل المؤثرة خلال الأسبوع:تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف من تعطل إمدادات النفط، واستمرار المخاطر على حركة ناقلات النفط في البحر الأحمر، ما دعم علاوة المخاطر في الأسعار، واضطرابات في بعض الإمدادات العالمية، بما في ذلك انخفاض صادرات من مناطق إنتاج رئيسية، وهو ما عزز مكاسب النفط خلال معظم جلسات الأسبوع.