شركتان أمريكيتان تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم





رفعت شركتان أمريكيتان صغيرتان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، معتبرتين أن القرار يتجاوز صلاحيات الرئيس.

وجاء رفع الدعوى أمام محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، بدعم من مؤسسة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت في الطعن على جولات سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

وترى الشركتان أن الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، تستند إلى مزاعم تتعلق بعدم اتخاذ بعض الدول إجراءات كافية لمنع تصدير سلع يُشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، لكنها تتطلب مبررات ونتائج تفصيلية خاصة بكل دولة حتى تكون متوافقة مع القانون. وأضافت الدعوى أن الإدارة الأمريكية تحاول عملياً إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 دولة من الشركاء التجاريين، تحصل منها على غالبية وارداتها، بذريعة التقصير في مكافحة العمل القسري. وتستهدف هذه الرسوم، التي تتراوح بين 10 % و12.5 %، شركاء اقتصاديين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة، مع انتهاء العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10 % على السلع الأجنبية، فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.