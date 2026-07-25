سامسونج تفوز بعقد قيمته 200 مليار دولار لتوريد الرقائق لبرودكوم

فازت شركة سامسونج إلكترونكس بعقد قيمته أكثر من 200 مليار دولار لصناعة الرقائق لشركة برودكوم، فيما تتنافس الشركتان للفوز بحصة أكبر في سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية المصنعة للرقائق في بيان اليوم السبت، إن الصفقة التي تستمر خمس سنوات حتى 2030 ، سوف تركز على تقنيات التصنيع التي تبلغ دقة 2 نانومتر أو أقل لصالح شركة برودكوم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوسع الصفقة التعاون الإستراتيجي بين الشركتين عبر تقنيات الذاكرة وتصنيع الرقائق.

تعمل سامسونج ونظيرتها المحلية "إس كيه هينيكس" على تسريع جهودهما العالمية في طلبيات رقائق الذكاء الاصطناعي وسط منافسة شديدة من الخصوم مثل تايوان سيميكونداكتور مانفكتشرينج.

وترمي كوريا الجنوبية إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية من الذاكرة خلال خمس سنوات وضمان قدرات تصنيع عالمية لتتفوق بكثير على الدول المنافسة.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في زيارة إلى وادي السيليكون الأمريكي حيث يحضر قمة بشأن الذكاء الاصطناعي.

وجارٍ الإعلان عن الكثير من الصفقات التكنولوجية في إطار رحلته بما في ذلك شراكات بين إنفيديا ونافير كورب الكورية الجنوبية و"إس كيه هينيكس".