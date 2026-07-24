تراجع جماعي للعملات المشفرة والمستثمرون قلقون

سجلت سوق العملات المشفرة أداءً يميل إلى التراجع، حيث انخفضت أسعار معظم العملات الرقمية الرئيسية وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية. ورغم استمرار اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالأصول الرقمية، فإن الضغوط البيعية دفعت غالبية العملات الكبرى إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.

وتراجعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، لتتداول عند نحو 65460 دولاراً، منخفضة بنحو 0.37%، بينما أشارت منصات تداول أخرى إلى تحركها بالقرب من مستوى 65 ألف دولار مع استمرار ضغوط البيع. ويعكس هذا الأداء حالة من الترقب بين المستثمرين الذين ينتظرون محفزات جديدة قد تدفع العملة لاختراق مستويات المقاومة الحالية.

أما إيثريوم، ثاني أكبر العملات الرقمية، فقد سجلت تراجعاً أكبر نسبياً، إذ انخفض سعرها إلى حوالي 1889 دولاراً بخسارة بلغت 1.75%. يأتي هذا التراجع رغم استمرار النشاط على شبكة إيثريوم في تطبيقات التمويل اللامركزي والعقود الذكية، وهو ما يشير إلى أن الضغوط الحالية ترتبط بعوامل السوق العامة أكثر من ارتباطها بأساسيات المشروع.

وفي سوق العملات البديلة، تراجعت سولانا إلى نحو 75.87 دولاراً بخسارة بلغت 2.06%، بينما انخفضت عملة بي إن بي إلى حوالي 568.40 دولاراً بنسبة 0.25%. كما هبطت إكس آر بي إلى نحو 1.11 دولار متراجعة بنسبة 2.5%، في حين كانت كاردانو من بين أكبر الخاسرين بين العملات الرئيسية بعد انخفاضها إلى 0.17 دولار بنسبة 3.81%. أما دوجكوين فقد واصلت ضغوطها الهبوطية، لتسجل تراجعاً تجاوز 4% وفق بيانات السوق.

ويرى محللون أن التراجع الحالي يعود إلى عوامل عدة، أبرزها تصاعد التوترات الجيوسياسية، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية العالمية، إضافة إلى ميل المستثمرين لتقليص تعرضهم للأصول عالية المخاطر. كما أن طبيعة سوق العملات المشفرة، التي تعمل على مدار الساعة، تجعلها أكثر حساسية للأخبار والتطورات المفاجئة، وهو ما يزيد من حدة التقلبات اليومية.

ورغم الأداء السلبي خلال جلسة الجمعة، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة تدور حول 2.8 تريليون دولار، مع استمرار هيمنة بتكوين على أكثر من نصف القيمة السوقية الإجمالية، وهو ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في العملات الكبرى مقارنة بالعملات الأقل رسوخاً.

وفي المجمل، تعكس تعاملات اليوم استمرار حالة الحذر في سوق الأصول الرقمية، حيث طغت التراجعات على أداء معظم العملات الرئيسية، بينما بقيت المكاسب محدودة في عدد قليل من العملات البديلة. ومن المرجح أن تستمر التقلبات خلال الأيام المقبلة مع ترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية وأي مستجدات قد تؤثر في شهية المخاطرة داخل أسواق العملات المشفرة.