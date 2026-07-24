الدولار يرتفع بدعم زيادة عوائد السندات

تلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ​الجمعة وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاماً مقابل الين، فيما أدى ارتفاع أسعار ​النفط وتجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.

وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5% في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.

وتكبد اليورو خسائر أيضاً مسجلاً 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال ⁠رفع البنك المركزي الأوروبي قريباً لأسعار الفائدة. وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41. وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزاً 100 دولار للبرميل، بعد هجوم على ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر، ما أدى إلى امتداد الحرب في الشرق الأوسط إلى مضيق حيوي آخر.

وزادت المخاوف أيضاً من ارتفاع حاد في التضخم بعدما قالت إدارة ترامب إنها ستفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5 % على سلع من 60 شريكاً تجارياً بسبب ما وصفته بأنه تساهل في تطبيق حظر العمل القسري، بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم جمركية عالمية مؤقتة ​بنسبة 10%.

وقال ‌فيشنو فاراثان، رئيس استراتيجية ​الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في «⁠ميزوهو»: يجب أن يكون العالم مستعداً لضربة مزدوجة من الرسوم الجمركية، لأن النفط في الأساس عبارة عن رسوم جمركية.. ولتعطل الإمدادات أيضاً بخلاف لذلك.. ثم هناك صدمة سعرية من الرسوم ​الجمركية أيضاً.

وتابع ⁠قائلاً: أعتقد أن العالم بات ⁠أكثر ارتياحاً لتوقع أسلوب ترامب في التعامل مع الرسوم الجمركية، والذي يتمثل في التركيز على التصعيد المباشر والانفتاح على المساومة والتفاوض. أما مع إيران والحوثيين، فلا يمكنك التراجع ⁠بعد أن ألقيت قنبلة، أليس كذلك؟

وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهراً متجاوزاً 4.7%.

وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل ‌قرب أدنى مستوى في 40 عاماً عند 163.80 للدولار.

وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس من التقلبات المفرطة في ​سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.

وزاد الدولار الأسترالي 0.14% إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4% في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1% إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد ​أن هبط 0.8% الخميس.