الصين تحظر تصدير مواد ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري إلى 14 كياناً أوروبياً

حظرت الصين الجمعة تصدير منتجات يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية إلى 14 شركة في الاتحاد الأوروبي، مستندة إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وتأتي هذه الخطوة غداة فرض الاتحاد الأوروبي قيودا مماثلة على الصادرات إلى 51 كيانا جديدا، بينها شركات صينية وأخرى في هونغ كونغ، اتهمها بدعم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إنه "من أجل حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية (...) قررت الصين إدراج 14 كيانا من الاتحاد الأوروبي، من بينها مجموعة لافيرت، على قائمة مراقبة الصادرات".

وأضافت أن الحظر الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة "يمنع المصدّرين من تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى الكيانات المذكورة".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن الحظر جاء "ردا على الإجراءات الفاضحة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي" في اليوم السابق.

وتشمل القائمة شركة "لافيرت غروب" الإيطالية لتصنيع المحركات الكهربائية، وشركة "راينميتال" الألمانية لصناعة الأسلحة.

كما أُدرجت شركة "آي إتش سي" الهولندية لبناء السفن، التي تنتج معدات ثقيلة للاستخدام البحري، وشركة "تاترا تراكس" التشيكية المصنعة للمركبات العسكرية.

ويحظر القرار أيضا على المؤسسات والأفراد في الخارج تزويد الكيانات الأوروبية الأربعة عشر بمواد صينية المنشأ ذات استخدام مزدوج.