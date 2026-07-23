«بسي بوت» الصينية للذكاء الاصطناعي تقترب من تقييم 1.48 مليار دولار

تقترب شركة «بسي بوت» (PsiBot) الصينية، المعروفة أيضاً باسم «لينغتشو إنتليجنس» (Lingchu Intelligence)، من استكمال جولة تمويل جديدة بقيمة تقارب 100 مليون دولار، ما يرفع تقييمها إلى نحو 1.48 مليار دولار، لتنضم إلى قائمة الشركات الناشئة المليارية في قطاع الذكاء الاصطناعي بالصين.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، تقود الجولة التمويلية شركة شيري أوتوموبيل (Chery Automobile) الصينية، بمشاركة شركة لينز تكنولوجي (Lens Technology) الصينية، المصنعة للمكونات الإلكترونية لعملاء من بينهم أبل الأمريكية وتسلا الأمريكية.

ومن المتوقع أن ترتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركة منذ تأسيسها في شنغهاي عام 2024 إلى نحو 300 مليون دولار.

وتتخصص «بسي بوت» في تطوير الذكاء الاصطناعي المادي (Embodied AI) ونماذج العالم (World Models)، وهي تقنيات تتيح للروبوتات والسيارات ذاتية القيادة إدراك البيئة المحيطة والتفاعل معها، ويُنظر إليها باعتبارها الجيل التالي من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتأسست الشركة على يد فريق من الباحثين والأكاديميين، يتقدمهم فيكتور وانغ، إلى جانب خبراء سبق لهم العمل في علي بابا الصينية وتينسنت الصينية، وباحثين من جامعات مرموقة بينها جامعة بكين وجامعة ستانفورد.

وقال فيكتور وانغ إن البيانات تمثل الميزة التنافسية الأكبر للصين في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف جمع مليون ساعة من البيانات الواقعية خلال العام الجاري لتطوير نموذج عام قادر على اتخاذ القرارات والتفاعل مع العالم الحقيقي، متوقعاً أن يشهد الذكاء الاصطناعي المادي طفرة كبيرة خلال العامين المقبلين، على غرار النقلة التي أحدثتها نماذج اللغة الكبيرة في السنوات الأخيرة.