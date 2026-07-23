المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات

ثبت البنك المركزي الأوروبي، الخميس، معدل الفائدة وفقاً للتوقعات، بعد تنفيذ أول زيادة في 3 سنوات الشهر الماضي. ووفقاً للقرار، ثبت البنك معدل الفائدة على الإيداع عند 2.25%، وفقاً للتوقعات.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد تباطأ بأكثر من التوقعات الشهر الماضي، لكن ظل أعلى مستهدف البنك المركزي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنحو 2.8% في يونيو، مقابل توقعات عند 3%، ومستويات 3.2% في مايو.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1%.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان السياسة النقدية إنه سيعتمد في قراراته على توقعات التضخم والمخاطر المحيطة به، وأنه لا يلتزم مسبقاً بمسار محدد للفائدة.

وأضاف: ستستند قرارات الفائدة، على وجه الخصوص، إلى تقييمه لتوقعات التضخم والمخاطر المحيطة بها، في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، إلى جانب تطورات التضخم الأساسي.

وأكد المركزي الأوروبي أن البنك لا يزال في وضع جيد للتعامل مع حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع.

وتابع: البنك سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات الواردة، مع اتخاذ القرارات في كل اجتماع على حدة، لتحديد الموقف المناسب للسياسة النقدية، فحالة عدم اليقين مرتفعة، ولم تظهر بعد بشكل كامل الآثار التضخمية الناجمة عن صدمة أسعار الطاقة.

وفيما يتعلق بالتوقعت لأسعار الطاقة، قال البنك إنها -رغم تقلباتها الحادة- لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي الوارد في توقعات خبراء اليورو لشهر يونيو، كما أنها لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط.