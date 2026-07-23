أسعار النفط تلامس الـ 100 دولار

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، الخميس، حيث تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 97 دولاراً، وذلك عقب ورود أنباء عن هجمات على ناقلات نفط قبالة سواحل السعودية، وتجدد التهديدات الأمريكية بتصعيد الضربات ضد إيران.

وخلال التداولات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 4 % لتصل إلى 98 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 3 يونيو، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 2.8 % لتصل إلى 90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 يونيو.

وفي وقت سابق من تداولات لندن تجاوزت العقود الآجلة لخام برنت 98 دولاراً، وبلغت ذروتها عند حوالي 98.42 دولاراً قبل أن تتراجع.

ومع ارتفاع الأسعار، يوم الخميس، تتجه العقود الآجلة لخام برنت نحو تحقيق مكاسب شهرية بنسبة 33.7 %، وهي ثالث أكبر قفزة شهرية خلال السنوات العشر الماضية، كما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط نحو تحقيق ثالث أكبر ارتفاع شهري لها في عقد من الزمان، بنسبة 28.4 %.