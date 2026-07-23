الجيش الأمريكي يعلن استكمال الجولة الـ12 على التوالي من الضربات العسكرية على إيران

قال الجيش الأمريكي اليوم الخميس إنه أكمل ‌أحدث ​جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة الثانية عشرة على التوالي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان "ضربت ⁠القوات الأمريكية أهدافا عسكرية إيرانية ومنها قدرات بحرية ومنشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع مراقبة ساحلية وأصول للدفاع الجوي".

وذكر البيان أن ‌القوات الأمريكية استهدفت في يوليو عشرات المواقع العسكرية الإيرانية على اليابسة، في الوقت ‌الذي استأنفت فيه الحصار البحري المفروض على ‌إيران.

وقال الجيش إن أحدث الضربات ‌الأمريكية استمرت خمس ‌ساعات.