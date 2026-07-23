الين قرب أدنى مستوى منذ 40 عاماً

استقر الين، أمس، قرب أدنى مستوى له منذ ​ما يقرب من أربعة عقود مع صعود الدولار في ظل ارتفاع أسعار النفط ​وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما أثار قلق المتعاملين من احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف.

وبلغ الين خلال تعاملات نيويورك الثلاثاء 163.24 للدولار، وهو أضعف مستوى له منذ أواخر 1986، واستقر عند 163.21 في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية.

وارتفع الدولار على نطاق واسع، ⁠ما دفع اليورو لفترة وجيزة إلى ما دون 1.14 دولار بقليل، واستمر في الحفاظ على مكاسبه مع تجدد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت سمارة حمود، محللة العملات في بنك ‌الكومنولث الأسترالي: «من المفترض أن يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى دعم الدولار بسبب مكانته كملاذ آمن وعلاقته الإيجابية عادة بأسعار النفط».

وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.1401 دولار، في حين تمسك الدولار الأسترالي بمستوى 70 سنتاً، واستقر الدولار النيوزيلندي عند مستوى الدعم فوق متوسطه المتحرك لمئتي يوم بقليل عند 0.5825 دولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني إلى ما دون متوسطه المتحرك لمئتي يوم عند 1.3385 دولار، في الوقت الذي يقيم فيه ​المتعاملون كيف يخطط وزير المالية البريطاني الجديد جون ​هيلي تمويل الإنفاق.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية، مما دفع عائد السندات لأجل 30 ​عاماً إلى ⁠أعلى مستوى له في ⁠شهرين عند 5.15 %.

ولامست عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ مايو عند 4.64 % واستقرت حول هذا المستوى في ⁠بداية التداول الآسيوي، ما أدى إلى الضغط على الين.

ودفعت أسعار الفائدة المنخفضة والمخاوف الأخيرة بشأن وضع اليابان المالي الين إلى الانخفاض المستمر على مدى سنوات.

وتدخلت اليابان بقوة في سوق العملات في أبريل ومايو بعد أن تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الين حاجز ‌160.