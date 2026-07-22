جوجل وإنفيديا تدعمان شركة روبوتات ألمانية لتسريع تطوير الروبوتات الشبيهة بالبشر

أعلنت شركة إنفيديا، بالتعاون مع جوجل كلاود التابعة لشركة ألفابت، عن شراكة استراتيجية مع شركة مايكروآجي (Microagi) الألمانية الناشئة، بهدف تزويدها ببنية حوسبة متقدمة لتطوير وتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس تسارع الاستثمارات العالمية في قطاع الروبوتات الذكية.

وبموجب الاتفاق الذي لم تُعلن قيمته المالية، ستحصل الشركة الألمانية على إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات (GPU) المتطورة من إنفيديا، إضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية السحابية التي توفرها جوجل كلاود، ما يمنحها قدرة أكبر على تدريب النماذج وتشغيلها على نطاق واسع.

وقال بيركان كيليتش، مؤسس شركة مايكروآجي، إن تطوير الجيل المقبل من الروبوتات القائمة على الذكاء الاصطناعي يتطلب قدرات حوسبية ضخمة وبنية تحتية متقدمة، مشيراً إلى أن التعاون مع إنفيديا وجوجل كلاود سيتيح للشركة تسريع تطوير منتجاتها وتوسيع انتشارها التجاري.

وتأسست مايكروآجي في عام 2025، وتركز على تطوير منصة تحمل اسم «أطلس» (Atlas)، تتيح للشركات تخصيص نماذج الذكاء الاصطناعي وفق احتياجاتها التشغيلية، بما يساعد على تدريب الروبوتات لتنفيذ مهام متنوعة داخل المصانع والمستودعات ومراكز الخدمات اللوجستية.

وتعتمد المنصة على نماذج ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص، بما يسمح للروبوتات بالتكيف مع بيئات العمل المختلفة، والتعامل مع المهام الصناعية المتكررة أو المعقدة بكفاءة أعلى.

ويأتي هذا التعاون في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العالمية لتعزيز حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي المجسد (Embodied AI)، الذي يجمع بين نماذج الذكاء الاصطناعي والروبوتات القادرة على التفاعل مع العالم المادي.

وتعد إنفيديا من أبرز المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي، إذ أصبحت وحدات معالجة الرسومات التي تطورها المعيار الأساسي لتدريب النماذج المتقدمة، كما تعمل الشركة على توسيع حضورها في قطاع الروبوتات من خلال منصة Isaac، التي توفر أدوات لتطوير الروبوتات الصناعية والبشرية باستخدام المحاكاة والذكاء الاصطناعي.

من جانبها، عززت جوجل كلاود استثماراتها في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، معتمدة على نماذج Gemini ومنصات الحوسبة السحابية التي تتيح للشركات الناشئة والمؤسسات تدريب وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

ويشهد سوق الروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً مع توجه الشركات الصناعية إلى أتمتة العمليات التشغيلية ومعالجة نقص العمالة، فيما تتوقع بيوت أبحاث أن يتحول هذا القطاع إلى أحد أكبر مجالات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بتطور قدرات الحوسبة وانخفاض تكلفتها تدريجياً.