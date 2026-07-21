الأسواق العالمية.. ارتفاع جماعي بدعم شركات الرقائق

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في ​وول ستريت، الثلاثاء، إذ تواصل أسهم شركات الرقائق انتعاشها بعد أحدث موجة بيع، في وقت يترقب ‌فيه المستثمرون إعلانات نتائج أعمال شركات ‌التكنولوجيا الكبرى بحثاً عن ‌مؤشرات حول ‌مستقبل تداول أسهم ‌شركات الذكاء الاصطناعي. وارتفع مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي بنسبة 0.70 %، ⁠وصعد مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.85 %، وتقدم مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة ​1.34 %.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية ​بشكل طفيف، في حين يقيم المستثمرون مجموعة جديدة من أرباح الشركات. وارتفع مؤشر ستوكس ⁠600 الأوروبي بنسبة 0.56 %، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.66 %، وتقدم مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 0.58 %، وزاد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.28 %.

ويتركز الاهتمام هذا ​الأسبوع على نتائج ⁠شركات التكنولوجيا الكبرى مثل ألفابت الأمريكية، بحثاً عن مؤشرات حول استدامة الطلب المرتبط ​بالذكاء ⁠الاصطناعي ⁠وما إذا كانت التقييمات المرتفعة منطقية. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 %. كما صعدت ⁠أسهم شركات التعدين 1.4 % على أثر ارتفاع طفيف في أسعار النحاس والذهب.

ومع ذلك، تحول تركيز المستثمرين إلى النتائج الفصلية في أوروبا لتقييم ‌تأثير الصراع على الشركات. وانخفضت أسهم جوليوس باير ​اثنين بالمئة على الرغم من إعلان البنك السويسري عن تدفقات صافية جديدة للأموال في النصف الأول من العام أقوى ​من المتوقع.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بعدما فتحت ​الأسواق من جديد عقب عطلة ومع إسراع المستثمرين إلى ‌شراء أسهم ​بأسعار منخفضة في أعقاب أكبر موجة بيع أسبوعية يشهدها المؤشر في أكثر من عام. وصعد نيكاي 225 بنسبة 3.26 % ليعوض جزءاً من خسائره التي بلغت 6.4 % الأسبوع الماضي. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.44 % ليسجل ⁠4014.95 نقطة.