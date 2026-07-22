واشنطن تستعد لرسوم جديدة على 60 اقتصاداً

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية للإعلان عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف نحو 60 اقتصاداً، وفق ما كشفه ممثل البيت الأبيض للتجارة جيمسون غرير، مشيراً إلى أن الإعلان قد يتم «قريباً» عقب انتهاء تحقيقات تجارية يجريها مكتبه بشأن عدد من الممارسات، من بينها قضايا مرتبطة بالعمل القسري.

وقال غرير في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» إن نتائج التحقيقات متوقعة بحلول نهاية الأسبوع، موضحاً أن هناك «تحركاً وشيكاً» دون تحديد موعد نهائي للإعلان عن الرسوم الجديدة.

ومن المتوقع أن تحل هذه الإجراءات محل رسوم مؤقتة بنسبة 10% فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً كبيراً من الرسوم التي كانت مفروضة العام الماضي، معتبرة أن الإدارة أساءت تفسير القانون المستخدم لتبريرها.

ولا تشمل قرارات الإلغاء الرسوم القطاعية المفروضة على بعض المنتجات، بما في ذلك السيارات والصلب والألومنيوم والنحاس، والتي ما زالت سارية.

وكانت إدارة ترامب قد لجأت إلى قانون تجاري مختلف لفرض رسوم إضافية لفترة مؤقتة تصل إلى 150 يوماً، فيما بدأ مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات قد تمهد لتطبيق رسوم دائمة على بعض الشركاء التجاريين.