رئيس الوزراء الكندي وترامب يتفقان على تسريع المفاوضات التجارية





أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تكثيف وتسريع المفاوضات التجارية خلال الأسابيع المقبلة، قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة البالغة 50% على عدد من السلع الكندية حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وأوضح كارني في تصريحات للصحفيين أن الهدف من تسريع المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق تجاري شامل يصب في مصلحة البلدين ويتوافق مع اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وأكد كارني في الوقت نفسه أن بلاده تدرس جميع الخيارات الممكنة للرد إذا مضت واشنطن في فرض الرسوم الجديدة.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الولايات المتحدة أمس عن فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من السلع الكندية، متهمة أوتاوا باتباع سياسات غير عادلة تجاه المنتجات الأمريكية.