«غولدمان ساكس»: اضطرابات هرمز قد تدفع برنت إلى ما فوق 120 دولاراً للبرميل

حذر بنك «غولدمان ساكس» من أن استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز قد يدفع أسعار خام برنت إلى تجاوز 120 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع من العام، في سيناريو تصاعدي لا يمثل التوقع الأساسي للبنك، لكنه يعكس المخاطر المتزايدة التي تواجه أسواق الطاقة العالمية.

وقال محللون في البنك، بينهم دان سترويفن، في مذكرة حديثة، إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتراجع تدفقات النفط عبر منطقة الخليج العربي إلى أقل من 45% من مستوياتها قبل الأزمة أعادا الضغوط إلى سوق النفط، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع مجدداً.

ويقدر «غولدمان ساكس» حالياً وصول سعر خام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل خلال الربع الرابع، مع تراجعه إلى 75 دولاراً خلال العام المقبل، بناءً على فرضية انحسار التوترات الجيوسياسية واستعادة استقرار حركة الإمدادات.

لكن البنك أشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته تميل إلى الاتجاه الصعودي، في ظل استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز واحتمال امتداد التأثيرات إلى ممرات بحرية أخرى مثل البحر الأحمر.

وشهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً في أسعار النفط، مع صعود خام برنت مجدداً فوق مستوى 91 دولاراً للبرميل، مدفوعاً بمخاوف بشأن إمدادات النفط العالمية، في وقت تعد فيه منطقة الخليج العربي من أهم مصادر الإمدادات للسوق الدولية.

وأوضح محللو البنك أن انخفاض المخزونات العالمية خلال الربع الثاني جعل سوق النفط أكثر عرضة للتأثر بأي اضطرابات مفاجئة في الإمدادات، رغم أن تراجع الطلب من الصين وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة قد يحدان من ارتفاع الأسعار.

وفي سوق المشتقات النفطية، أشار «غولدمان ساكس» إلى أن قطاع الديزل يواجه ضغوطاً إضافية، بعدما كان يعاني نقصاً في الإمدادات قبل تصاعد التوترات الحالية، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بعمليات الصيانة، والظروف المناخية القاسية، واضطرابات إنتاج بعض المصافي.

واقترح البنك على المستثمرين الراغبين في التحوط من مخاطر الصدمات الجيوسياسية استراتيجية تعتمد على مراكز شراء في فروقات أسعار عقود الديزل الأوروبي بين ديسمبر 2026 ومارس 2027.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواصل فيه أسواق النفط مراقبة تطورات حركة الملاحة في الممرات الاستراتيجية، باعتبار أن أي قيود طويلة الأمد على تدفقات الطاقة قد تعيد تشكيل توقعات الأسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.