تحالف «إم جي إكس» ينجز شراء «ألايند داتا سنترز» بـ 40 مليار دولار

أعلن تحالف «إم جي إكس» و«الشراكة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي» و«جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» التابعة لشركة «بلاك روك» عن إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة «ألايند داتا سنترز» والتي سبق الإعلان عنها، من صناديق البنية التحتية الخاصة التي تديرها «ماكواري لإدارة الأصول» إلى جانب شركائها المستثمرين.

وتعكس الصفقة قيمة إجمالية للمؤسسة تُقدّر بنحو 40 مليار دولار، لتسجل بذلك واحدة من أكبر الاستثمارات الخاصة في قطاع البنية التحتية الرقمية على مستوى العالم.

وبالتزامن مع إتمام الصفقة، التزم التحالف بتوفير 5 مليارات دولار إضافية كرأس مال مخصص للنمو، لدعم خطط «ألايند داتا سنترز» الرامية إلى مواصلة التوسع وزيادة قدراتها المجهزة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعد «ألايند داتا سنترز» واحدة من أكبر شركات تطوير مراكز البيانات وأسرعها نمواً على مستوى العالم، إذ تضم محفظتها 51 مجمعاً لمراكز البيانات، بقدرة تشغيلية ومخطط لها تتجاوز 6.4 غيغاواط. وتعكس استثمارات الشركة الحالية الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية في دعم النهضة الصناعية الجديدة في الولايات المتحدة وتعزيز ريادتها التكنولوجية، مع تركز أصولها في أبرز مراكز الربط الرقمي من الفئة الأولى، ومنها شمال فيرجينيا، وشيكاغو، ودالاس، وأوهايو، وفينيكس، وسولت ليك سيتي، إلى جانب ساو باولو، وكيريتارو، وسانتياغو.

وتحظى «ألايند داتا سنترز» بمكانة عالمية بفضل تقنيات التبريد المبتكرة الحاصلة على براءات اختراع، والتي تسهم في الحد من استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مراكز البيانات، بما يعود بالنفع على عملائها والمجتمعات التي تعمل فيها. وسيواصل الرئيس التنفيذي أندرو شاب وفريق الإدارة الحالي قيادة الشركة، التي ستواصل مباشرة أعمالها من مقرها الرئيسي في مدينة دالاس بولاية تكساس.

ويضم التحالف نخبة من الشركاء الذين يوفرون لشركة «ألايند داتا سنترز» خبرات متكاملة تمتد عبر منظومة الحوسبة المتقدمة والبنية التحتية الرقمية وقطاع الطاقة. ويجمع التحالف بين الرؤية الاستراتيجية للتقنيات التي سترسم ملامح الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي، والخبرة الواسعة في الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المعقدة وامتلاكها وتشغيلها على نطاق واسع، إلى جانب نموذج شراكة داعم ورؤوس أموال طويلة الأجل تُمكّن الشركة من مواصلة التوسع مع الحفاظ على تركيزها على عملائها والمجتمعات التي تعمل فيها، واستقلالها التشغيلي.

وبدعم من التحالف، ستواصل «ألايند داتا سنترز»: توفير قيمة مستدامة للمجتمعات التي تعمل فيها، من خلال استحداث فرص عمل، والاستثمار في تطوير الكفاءات المحلية، وإعادة إحياء المواقع الصناعية، وتنويع القاعدة الضريبية المحلية، وتعزيز مرونة شبكات الكهرباء.. وتوسيع نطاق أعمالها لتوفير بنية تحتية متطورة تلبي المتطلبات الرقمية المتزايدة لقاعدة عملائها المتنامية.. ومواصلة تطوير الجيل المقبل من البنية التحتية الرقمية المستدامة، بما يلبي متطلبات الحوسبة عالية الكثافة، ويعزز الريادة التكنولوجية للولايات المتحدة.