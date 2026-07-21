سامسونج تؤسس وحدة للروبوتات وتستعين بمسؤول سابق في هيونداي

أعلنت شركة ​سامسونج للإلكترونيات، الثلاثاء، أنها ستنشئ ​قسماً للروبوتات يتبع الرئيس التنفيذي مباشرة بهدف تسريع وتيرة التطوير والتسويق التجاري في هذا المجال، وجعل الروبوتات عاملاً دافعاً للنمو.

وقالت المجموعة الكورية ⁠الجنوبية إن قسم (آر.إكس)، أو (روبوتيكس إكسبيرينس)، سيشرف على استراتيجيتها في مجال الروبوتات على المدى المتوسط والطويل وتطوير ‌التقنيات الأساسية وتنفيذ الأعمال مع توسيع قدرات البحث في الداخل والخارج.

وقالت ‌سامسونج في بيان إن نائب ‌الرئيس التنفيذي لي دونج-كون سيترأس فريق ‌استراتيجية الروبوتات. ‌وتولى لي سابقاً قيادة استراتيجية الروبوتات في مجموعة ​هيونداي موتور، ‌بما في ​ذلك إدارة شركة بوسطن ⁠دايناميكس.

وأعلنت سامسونج أيضاً أنها تخطط لإنشاء مراكز أبحاث في مجال الروبوتات ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة والصين واليابان، حيث تشهد تكنولوجيا الروبوتات تطوراً سريعاً، وذلك لتعزيز قدرتها ⁠التنافسية من خلال الاستفادة من النظم البيئية والخبرات المحلية.

ويأتي هذا التطور في إطار جهود أشمل في مجال الروبوتات. وخلال مؤتمرها عبر الهاتف في يناير حول نتائج الشركة، ​قالت سامسونج إنها تهدف إلى تحقيق نتائج «ملموسة» في أعمالها المتعلقة بالروبوتات الشبيه بالبشر هذا العام.