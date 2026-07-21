أرباح قياسية لـ «يوليوس باير» السويسرية في النصف الأول

أعلنت مجموعة «يوليوس باير» السويسرية للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، الثلاثاء، تحقيق أرباح قياسية خلال النصف الأول من عام 2026، مدفوعة بارتفاع قيمة الأصول المدارة إلى مستويات تاريخية، وزيادة إيرادات الرسوم وأنشطة التداول، فضلاً عن تراجع في خسائر الائتمان بشكل كبير.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب لتصل إلى 813.6 مليون فرنك سويسري (مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 370.2 مليون فرنك سويسري خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وباستثناء البنود غير المتكررة، ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الضرائب لتصل إلى 813.9 مليون فرنك سويسري خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ483.8 مليون فرنك سويسري خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع الدخل التشغيلي ليصل إلى 2.276 مليار فرنك سويسري، مقارنة بـ1.810 مليار فرنك سويسري في العام الماضي، كما ارتفع صافي الربح ليصل إلى 672.2 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 3.27 فرنكات سويسرية للسهم الواحد، مقارنة بـ295.3 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 1.44 فرنك سويسري للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع صافي الربح المعدل ليصل إلى 672.8 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل 3.27 فرنكات سويسرية للسهم الواحد، مقارنة بـ 407.8 ملايين فرنك سويسري، أي ما يعادل 1.98 فرنك سويسري للسهم الواحد، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت أسعار أسهم بنك يوليوس باير، عند الإغلاق الاثنين، بنسبة 0.57% لتصل إلى 73.72 فرنكاً سويسرياً في بورصة «سيكس» السويسرية.