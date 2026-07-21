جولدمان ساكس: اضطرابات هرمز قد تدفع النفط إلى تجاوز 120 دولاراً

قال بنك جولدمان ​ساكس إن سعر خام برنت قد يتجاوز ‌120 ​دولارا للبرميل في الربع الأخير من هذا العام، وأن يبلغ متوسطه 100 دولار للبرميل العام المقبل، إذا استمر انقطاع الإمدادات عبر مضيق هرمز ولم ⁠يتعاف إنتاج النفط تماما إلا بحلول نهاية 2027.

وتراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع موازنة الأسواق ‌تقارير تشير إلى جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.3 بالمئة إلى ​88.83 دولاراً للبرميل ‌بحلول الساعة ​0247 بتوقيت جرينتش، في ⁠حين استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر أيلول عند ​82.49 ⁠دولاراً للبرميل. ⁠وكان كلا العقدين سجلا أعلى مستوياتهما في أكثر من شهر خلال الجلسة السابقة.