الدولار يرتفع مع تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران

سجل الدولار ارتفاعاً ​طفيفاً مقابل معظم العملات الرئيسية في بداية ‌تعاملات ​الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط واستمرار هشاشة ثقة المستثمرين بعد الاضطرابات التي شهدها الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار 0.1 مقابل الين الياباني ⁠إلى 162.48 يناً وهو أقوى مستوى له منذ التاسع من يوليو، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وانخفض اليورو 0.1 ‌بالمئة إلى 1.1426 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3445 دولار. وتراجع الدولار ‌الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6975 دولار، بينما ‌انخفض الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة إلى 0.5833 ‌دولار.

وكتب محللو "ويستباك" في ‌تقرير بحثي "كانت أسواق العملات الأجنبية هادئة نسبيا، مع استقرار الدولار ​الأمريكي بشكل ‌عام، في حين ​تراجع الدولار الأسترالي أمام ⁠نظيره الأمريكي ومعظم العملات الرئيسية".

وأضافوا "استمرت معنويات السوق في التدهور إذ أثرت المخاوف بشأن تقييمات شركات ​أشباه ⁠الموصلات سلبا ⁠على الرغبة في المخاطرة، في حين تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد أن علقت إيران ⁠التزاماتها بموجب اتفاق السلام المؤقت". ولا تزال الأسواق تتوقع عدم تغيير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 29 يوليو.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس ‌قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.1 ​بالمئة إلى 100.84. وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.2 بالمئة ليصل إلى 64637.89 دولاراً، في حين زاد سعر عملة إيثر 0.2 ​بالمئة إلى 1869.72 دولاراً.