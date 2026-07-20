عقود النفط الآجلة قرب 90 دولاراً

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها مع تفاعل المستثمرين مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات. وارتفع سعر خام «برنت» قرب 90 دولاراً للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 83.62 دولاراً للبرميل. جاءت تلك المكاسب مع استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، في وقت تراقب فيه الأسواق حركة إمدادات النفط عبر الممرات البحرية الرئيسية.

وبحسب البيانات، عبرت 444 شحنة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما يواصل المستثمرون متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة وتأثيرها المحتمل على أسواق الطاقة. تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق للمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران خلال يوليو، بعدما انهارت الهدنة المؤقتة التي كان الطرفان قد توصلا إليها الشهر الماضي.