النفط يتراجع 9.9 % منذ بداية العام ويصعد في يونيو

في شهر اتسم بالتقلبات الحادة في الأسعار، سجلت أسعار النفط مكاسب شهرية، لتنهي العقود الآجلة لخام برنت تعاملات يونيو لدى تسوية يوم الاثنين عند 67.61 دولاراً للبرميل، وبالنسبة للعقود الآجلة للخام الأمريكي، فقد أنهت تعاملات يونيو عند 65.11 دولاراً للبرميل. وسجل الخامان مكاسب شهرية ثانية على التوالي بأكثر من 5%، لكنهما يشهدان خسائر نصف سنوية بنسبة 9.9%.

وتأرجحت أسعار النفط صعوداً وهبوطاً خلال الشهر تحت وطأة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بـ«حرب الـ12 يوماً» بين إيران وإسرائيل، والتي انتهت بقرار وقف إطلاق النار.

وكان الخام الأمريكي وخام برنت قد سجلا في 13 يونيو أكبر ارتفاع لهما في يوم واحد منذ العام 2022 بعد الحرب في أوكرانيا. ومع هدوء التوترات، انخفضت أسعار النفط إلى مستوياتها قبل اندلاع الصراع.

وتترقب الأسواق اجتماع مجموعة أوبك+ في السادس من يوليو الجاري. مع ترقب الزيادة الشهرية الخامسة في الإنتاج منذ أن بدأت المجموعة في تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل.

وقال أولي هانسن، المحلل في ساكسو بنك، إن التركيز الرئيسي للسوق ينصب على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً التي من المتوقع أن تعلنها أوبك+ لشهر أغسطس في اجتماع يوم 6 يوليو، مضيفاً أن هذا تم تعويضه جزئياً من خلال صفقات تجارية محتملة تعمل على تحسين توقعات الطلب.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة: إن خام برنت من المرجح أن يتراجع إلى نحو 60 دولاراً للبرميل بحلول أوائل العام المقبل مع وفرة الإمدادات في السوق وتراجع المخاطر الجيوسياسية في أعقاب خفض التصعيد بين إسرائيل وإيران.