أبل تحظر إعلانات الخدمات المنزلية على الخرائط الرقمية

نشرت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية أبل الدليل الإرشادي للإعلانات على خدمة الخرائط الرقمية أبل مابس، لتكشف عن نهج أكثر دقة مقارنة بعملاق إعلانات الإنترنت المنافس جوجل.

في الوقت نفسه لم تعلن الشركة المصنعة لهواتف آيفون الذكية عن موعد إطلاق إعلانات خدمة الخرائط الرقمية، التي كشفت عنها في وقت سابق من هذا العام، مكتفية بالقول إنها ستطلقها «هذا الصيف» في الولايات المتحدة وكندا.

ووفقاً لسياسة خدمة إعلانات أبل الجديدة، التي بدأ تطبيقها اعتباراً من 14 يوليو الحالي، ستنشر أبل قواعدها للإعلان على خدمة خرائط أبل. وتحظر هذه السياسة نشر فئة واسعة من الإعلانات على خدمة أبل مابس، ومنها إعلانات شركات الخدمات المنزلية مثل السباكة والكهرباء والأقفال والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومكافحة الآفات وخدمات التسقيف والمقاولات العامة، وغيرها.

وهذا الحظر يميز خدمة إعلانات أبل بوضوح عن خدمة إعلانات جوجل، التي تعتبر «الإعلانات الخدمات المحلية» إحدى أكبر فئات الإعلانات المحلية على منصاتها. وتشير سياسة أبل إلى أن الشركة لن تنشر على خدمة أبل مابس سوى الإعلانات المرتبطة بأماكن لها وجود فعلي يزورها العملاء بالفعل في البداية.

وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن هذا النهج قد يسهم في جعل إعلانات أبل أقرب إلى نتائج البحث العضوية على الخرائط، بدلاً من إعلانات البحث المدفوعة التقليدية، كما أن قواعد إعلانات خدمة أبل مابس قد تجنب الشركة الأمريكية بعض المشاكل عند إطلاق خدمة الإعلانات، فغالباً ما تتطلب شركات الخدمات المنزلية، كخدمات فتح الأقفال وأبواب الكراجات، إجراءات تحقق إضافية، على سبيل المثال تسمح جوجل بهذه الفئات، لكنها تشترط إجراء عمليات تحقق أولية ومتابعات وتدقيقات للحفاظ على وضعها الجيد، كما تحظر سياسة أبل الإعلانية منع عدد من الشركات من الإعلان على خدمة الخرائط، مثل أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

وتتبنى أبل أيضاً نهجاً عملياً في الموافقة على إعلانات الشركات التي تقدم خدمات طبية، حيث تنص السياسة على أن هذه الإعلانات سيتم تقييمها «وفقاً لكل حالة على حدة».