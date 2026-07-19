أمريكا السماح للموظفين الفدراليين بتحميل تطبيق «تيك توك»

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه بات بإمكان الموظفين الفدراليين تنزيل تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok على الأجهزة الحكومية.

يُذكر أن قانوناً صدر عام 2022 كان قد حظر على الموظفين الفدراليين استخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. إلا أن رأياً قانونياً أصدرته الوزارة يوم أمس الجمعة أفاد بأن هذا الحظر لم يعد سارياً، وذلك في ضوء اتفاق أبرمته شركة بايت دانس ByteDance الصينية المالكة للتطبيق لنقل السيطرة على بيانات المستخدمين الأمريكيين وعمليات التطبيق إلى المشروع المشترك تيك توك يو إس دي إس TikTok USDS، وهي عملية اكتملت في شهر يناير الماضي.

في يناير، صرحت تيك توك بأن المشروع المشترك سيعمل على إعادة تدريب واختبار وتحديث خوارزمية توصية المحتوى الخاصة بالتطبيق باستخدام بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، كما سيتم تأمين الخوارزمية داخل البنية التحتية السحابية لشركة أوراكل Oracle في أمريكا. وتُعد أوراكل واحدة من المستثمرين الرئيسيين الثلاثة في هذا المشروع.

وأشارت المذكرة المرفوعة إلى الرئيس دونالد ترامب إلى أن النسخة الحالية من تيك توك لا تشكل مخاطر. وجاء في المذكرة: «نحن ندرك أنكم وجهتم تعليمات تسمح لموظفي وكالات السلطة التنفيذية بتنزيل تطبيق تيك توك على أجهزتهم الرسمية، وذلك وفقاً لتقدير الوكالة وبما يتماشى مع جميع سياسات العمل المعمول بها»، بحسب رويترز.

وتنص اتفاقية التخارج على استحواذ مستثمرين أمريكيين وعالميين على حصة 80.1% من المشروع، بينما ستمتلك شركة بايت دانس ByteDance حصة 19.9%. وصرحت وزارة العدل بأن بقاء بايت دانس كمساهم أقلية في المشروع المشترك الذي يدير عمليات تيك توك في الولايات المتحدة TikTok USDS «لا يُحدث أي فرق عملي».

وقرر ترامب عدم إنفاذ قانون أُقر في أبريل 2024 يلزم بايت دانس ببيع أصولها الأمريكية بحلول شهر يناير التالي أو مواجهة الحظر؛ وهو إجراء أيدته المحكمة العليا. وكثيراً ما يتباهى ترامب بشعبيته على منصة تيك توك.

وذكرت بايت دانس أن المشروع المشترك TikTok USDS Joint Venture LLC سيعمل على حماية بيانات المستخدمين الأمريكيين والتطبيقات والخوارزميات من خلال تدابير خصوصية البيانات والأمن السيبراني. ويُذكر أن نحو 200 مليون أمريكي يستخدمون تطبيق «تيك توك».

وفي سبتمبر، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصادر بأن بايت دانس ستحتفظ بملكية العمليات التجارية لتطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها ستتنازل عن السيطرة على بيانات التطبيق ومحتواه وخوارزمياته لصالح المشروع المشترك.