الصين تجذب 160 مليار دولار استثمارات في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين أن أنواع الاستثمار المختلفة للمستثمرين الأجانب في الصين سجلت صافي زيادة بنحو 160 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو أداء أفضل بكثير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقعت الهيئة أن يحافظ الاستثمار الأجنبي في الصين على زخم نموه، مدعوماً بالتطور الصناعي والابتكار التكنولوجي، إلى جانب جهود الانفتاح المستمرة والمرونة الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن هيكل الاستثمار الأجنبي في الصين واصل التحول نحو القطاعات الأعلى قيمة والأكثر اعتماداً على الابتكار، إذ ارتفعت تدفقات رأس المال الأجنبي إلى قطاعي الخدمات والتصنيع عالي التكنولوجيا خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 61 % على أساس سنوي، لتشكل 36 % من إجمالي تدفقات رأس المال، بزيادة 11 نقطة مئوية على الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال تشاو يوي تشاو، المتحدث باسم الهيئة، لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: إن الاستثمار الأجنبي في الصين تحول تدريجياً خلال السنوات الأخيرة من البحث عن مزايا التكلفة والحجم في إطار «صُنع في الصين»، إلى المشاركة في تطوير «ابتُكر في الصين».