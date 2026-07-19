النفط المستفيد الأكبر من عودة التوترات



حققت أسعار النفط مكاسب أسبوعية كبيرة خلال الأسبوع، مدفوعة بارتفاع منسوب المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، والمخاوف المتزايدة بشأن سلامة تدفقات الطاقة العالمية.

وقفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي لتصل إلى 88.1 دولاراً للبرميل عند التسوية، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 16 %، وهو ما يمثل ثالث مكسب أسبوعي لها على التوالي.

وبالمثل، أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التداولات عند مستوى 82.49 دولاراً للبرميل، محققة زيادة أسبوعية بنسبة 15.5 %، ليرتفع بذلك للأسبوع الثاني على التوالي.