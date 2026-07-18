136 مليار دولار إيرادات قطاع البريد بالصين في النصف الأول

ارتفعت إيرادات قطاع البريد في الصين في النصف الأول من العام الجاري ، بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي إلى 925.6 مليار يوان (حوالي 136.25 مليار دولار أمريكي).

وبحسب بيانات الهيئة الوطنية للبريد التي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا " ، بلغت إيرادات قطاع التوصيل السريع 771.41 مليار يوان خلال هذه الفترة بزيادة 7.3 بالمائة على أساس سنوي.

وتعامل قطاع البريد مع 108.89 مليار طرد في الفترة بين يناير ويونيو، بزيادة 4.2 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغ حجم التوصيل السريع 100.38 مليار طرد، مسجلا نموا بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وعلى مستوى القطاعات، بلغ حجم خدمات التوصيل السريع داخل المدن 7.22 مليار شحنة، بانخفاض 8.4 في المائة على أساس سنوي، في حين بلغ التوصيل السريع بين المدن 91.01 بليون شحنة، بزيادة6.1 في المائة.