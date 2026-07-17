الهند تطلق أول قطار في شبكتها يعمل بالهيدروجين

أطلقت الهند، الجمعة، أول قطار يعمل بالهيدروجين في إطار مشروع نموذجي من شأنه أن يساعد الحكومة على خفض انبعاثات الكربون في قطاع سكك الحديد والحدّ من اعتمادها على المحروقات الأحفورية.

وهذا القطار مزوّد بنظام دفع يعمل ببطاريات هيدروجين بطاقة 1200 كيلو وات وهو يسير في مسار يمتدّ على 89 كيلومتراً بين مدينتي جند وسونيبات في ولاية هريانا الشمالية.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على إكس "هو يوم مهم جداً لاستقلالية الهند وتنميتها المستدامة".

وطُوّر هذا القطار "بالكامل في الهند"، بحسب وزارة سكك الحديد التي أقرّت بأن عدة قطع، بينها بطاريات خلايا الوقود، تم استيرادها.

وشُيد خزان هيدروجين تبلغ سعته نحو ثلاثة أطنان في جند لإمداد القطار بانتظام.

وناهزت كلفة هذا المشروع 12 مليون دولار، بحسب ما كشف مسؤول رفيع في شركة سكك الحديد لوكالة فرانس برس. وهي كلفة أعلى بكثير مما ينفق على القطارات العاملة بالديزل أو بمحركات كهربائية تقليدية.

وقبل الهند، شُغّلت قطارات تعمل بالهيدروجين في بلدان مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا.

وخاضت نيودلهي مساراً طموحاً لتحديث شبكة سكك الحديد الموروثة عن حقبة الاستعمار البريطاني. ومن المرتقب أن تدشّن قطارها الفائق السرعة الذي أُرجئ إطلاقه مرات عدة في عام 2027.

وتتمتع الهند، أكبر دول العالم تعداداً للسكان مع 1.5 مليار نسمة، بإحدى أوسع شبكات سكك الحديد في العالم تمتد على 85 ألف كيلومتر استخدمها العام الماضي 7.45 مليارات راكب، ونقلت 1.67 مليار طن من البضائع.

وتسعى الهند، وهي ثالث أكبر ملوّث في العالم بعد الصين والولايات المتحدة، إلى تحقيق الحياد الكربوني في 2070. وهي ما زالت تولد ثلاثة أرباع طاقتها الكهربائية من محطات فحم.

وكشفت حرب الشرق الأوسط عن تعويلها الشديد على النفط والغاز.