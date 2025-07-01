ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2% خلال يونيو

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو، لكنه عاد إلى نطاق الهدف المحدد من قبل البنك المركزي الأوروبي، ما يعزز التوقعات باتجاه صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة خلال الربع الثالث هذا العام.

وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن «يوروستات»، الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو ارتفع بشكل طفيف إلى 2% خلال يونيو، مقارنة بـ1.9% في مايو، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

وفي المقابل، استقرت وتيرة ارتفاع معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء - عند 2.3% دون تغيير عن الشهر السابق. وارتفع التضخم في قطاع الخدمات - الذي تتم متابعته عن كثب - إلى 3.3%، بعدما بلغ في قراءة الشهر السابق 3.2%، لكنه يظل أقل من ذروة أبريل البالغة 4%. بينما تباطأت وتيرة ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات إلى 3.1% في يونيو، من 3.2% في مايو، وواصلت أسعار الطاقة الهبوط للشهر الرابع على التوالي، إذ تراجعت بمعدل 2.7% خلال الشهر الماضي.