البتكوين دون 63 ألف دولار بتراجع 2%

تراجعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الجمعة، حيث أدت التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، فضلاً عن القلق من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى تراجع الإقبال على العملات الرقمية.

وانخفضت البتكوين بأكثر من 2% لتتداول دون مستوى 63 ألف دولار، ومتجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية 1.6%.

كما تراجعت الإيثريوم 2.42% وسولانا 1.9% والريبل 1.32%.

وأشار بنك «جيه بي مورجان» إلى أن تعزيز شركة «استراتيجي» لمركزها النقدي إلى 3 مليارات دولار، إلى جانب التدفقات لعقود البتكوين الآجلة، يعدان من التطورات الإيجابية للعملة المشفرة.