تحذير من أقوى نموذج ذكاء اصطناعي

حذر الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورجان»، جيمي ديمون، من المخاطر المرتبطة بإتاحة الوصول على نطاق واسع إلى نموذج الذكاء الاصطناعي «ميثوس»، الذي طورته «أنثروبيك»، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية تولي هذه القضية اهتماماً بالغاً.

وأضاف «ديمون» خلال مشاركته في حدث في بنسلفانيا، أول من أمس، أن إتاحة الوصول إلى القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي يجب أن تخضع لضوابط صارمة، مضيفاً: «الأمر يشبه منح صواريخ باليستية للأفراد».

ويُعد «جيه بي مورجان» من أوائل المؤسسات التي حصلت على حق استخدام نموذج «ميثوس»، الذي يُصنف ضمن أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تطوراً.