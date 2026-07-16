«أوكوجين» الأمريكية تراهن على سوق الشرق الأوسط باستثمار 259 مليون دولار

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية المدرجة في بورصة ناسداك «أوكوجين» (Ocugen) توقيع مذكرة شروط ملزمة تمهيداً لإبرام اتفاقية ترخيص مع شركة «روتس فارماسيوتيكال» وشريكها الاستراتيجي «الداو إنترناشيونال القابضة»، تمنحهما بموجبها حقوق الملكية والتسويق لعلاجها الجيني OCU400 في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن صفقة قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 259 مليون دولار.

وتشمل الصفقة المحتملة دفعات مقدمة ومرتبطة بمراحل التطوير تصل إلى 4 ملايين دولار، إضافة إلى دفعات مرتبطة بتحقيق أهداف المبيعات بقيمة تصل إلى 255 مليون دولار، فضلاً عن حصول «أوكوجين» على حقوق ملكية بنسبة 22% من صافي مبيعات OCU400 في المنطقة.

وبموجب الاتفاقية المرتقبة، تحتفظ «أوكوجين» بحقوق تصنيع وتوريد الإمدادات التجارية للعلاج، بما يوفر لها مصدراً إضافياً للإيرادات إلى جانب عوائد الترخيص والملكية الفكرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة الأمريكية لتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، وتعزيز نموذج الشراكات الإقليمية لتسويق أصولها العلاجية دون تحمل تكاليف الانتشار المباشر، في وقت تشهد فيه صناعة التكنولوجيا الحيوية توسعاً متزايداً في الاعتماد على اتفاقيات الترخيص للوصول إلى أسواق جديدة.

ويُعد OCU400 علاجاً جينياً موجهاً لعلاج التهاب الشبكية الصباغي، أحد أبرز أمراض فقدان البصر الوراثية، حيث يمثل المرض تحدياً صحياً متنامياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز أهمية توفير علاجات مبتكرة تستهدف مسببات المرض.

وقال الدكتور شانكار موسونوري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«أوكوجين»، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الشركة الخاصة بالتوسع الإقليمي لعلاج OCU400، مشيراً إلى أن التعاون مع شريك يمتلك حضوراً قوياً في المنطقة يعزز القدرة على إيصال العلاج المحتمل إلى المرضى الذين يعانون من فقدان البصر الوراثي.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس الزخم المتنامي حول البرنامج العلاجي والتزام الشركة بتطوير حلول مبتكرة في مجال العلاج الجيني.

من جانبه، قال الدكتور إسلام زايد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ«روتس فارماسيوتيكال»، إن توفير العلاجات الجينية المبتكرة للمرضى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل أولوية استراتيجية للشركة وشريكها «الداو إنترناشيونال القابضة»، مؤكداً أهمية توسيع الوصول إلى التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة.