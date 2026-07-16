كوريا الجنوبية ترفع سعر الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 3 سنوات

رفع البنك المركزي الكوري الجنوبي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، في خطوة تهدف إلى تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي تفاقم بسبب تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، والحد من نمو ديون الأسر المرتفعة.

وعقب اجتماع للسياسة النقدية، رفع بنك كوريا سعر الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية من 2.5% إلى 2.75%، في أول زيادة منذ يناير 2023.

وكان البنك قد أبقى أسعار الفائدة مستقرة أو خفضها خلال السنوات الأخيرة، رغم المخاوف من ارتفاع ديون الأسر وأسعار العقارات، مفضلاً دعم الاقتصاد المعتمد على التجارة في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية والزيادات الواسعة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن صناع السياسات يرون الآن مجالاً لرفع تكلفة الاقتراض مع تحقيق الاقتصاد أداء أفضل من المتوقع، بفضل قوة صادرات أشباه الموصلات المدفوعة بالطفرة العالمية في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. وكانت الحكومة قد رفعت، الثلاثاء، توقعاتها لنمو الاقتصاد في عام 2026 إلى 3%، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 2021.

وكانت الزيادة في أسعار الفائدة متوقعة على نطاق واسع بعد أن قال محافظ بنك كوريا، شين هيون سونج، خلال اجتماع السياسة النقدية في مايو، إن أسعار الفائدة ينبغي أن تُرفع في «الوقت المناسب». وتجاوز معدل تضخم أسعار المستهلك 3% في كل من مايو ويونيو، متخطياً هدف البنك البالغ 2%، مدفوعا بالحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والتي رفعت تكاليف الطاقة، إضافة إلى ضعف العملة الكورية (الوون).