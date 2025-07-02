الصين تصدر سياسة ضريبية تفضيلية للمستثمرين الأجانب

كشفت السلطات الصينية المعنية بالمالية والضرائب والتجارة، عن سياسة ضريبية تفضيلية تتيح للمستثمرين الأجانب تخفيضات ضريبية، بشرط الاستثمار المباشر في الصين باستخدام الأرباح الموزعة من الشركات العاملة في البلاد.

ودخلت السياسة الجديدة حيز التنفيذ في 1 يناير 2025 وتستمر حتى 31 ديسمبر 2028، وتنص على أنه يمكن للمستثمرين الأجانب المؤهلين خصم 10% من إجمالي الاستثمارات من الضريبة المستحقة عليهم في ذلك العام.

ويمكن للمستثمرين المؤهلين إعادة استثمار أرباحهم في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة أو في تأسيس شركات جديدة.

وقالت إنه يمكن للمستثمرين تقديم طلبات بأثر رجعي لإعادة الاستثمارات المؤهلة التي تمت بين 1 يناير 2025 وتاريخ الإعلان عن السياسة.