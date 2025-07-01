البيتكوين تنجو من نزيف العملات المشفرة في النصف الأول

مصطفى عبد القوي ووفاء عيد

استحوذت البيتكوين في شهر يونيو على مكاسب سوق الكريبتو، وذلك في مقابل تراجعات ملحوظة للعملات البديلة (التي خسرت 300 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري). كذلك شهدت سوق العملات المشفرة في النصف الأول من العام ككل حالة من التوازن الهش.

وعلى وقع التحولات الجيوسياسية، وعودة الجدل حول السياسات المالية الأمريكية، تقلبت أسعار العملات بين الصعود الحذر والتراجع اللافت، بما يعكس تبايناً كبيراً في أداء الأصول الرقمية الرئيسية.

هذا الأداء المتذبذب لم يكن انعكاساً لغياب المحفزات، لا سيما في ظل الدعم، الذي تلقاه السوق من توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيد للعملات المشفرة، بل جاء في سياق معقد يشمل تصاعد الاضطرابات والمخاوف بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية، وحرب الرسوم الجمركية، علاوة على تداعيات المخاطر الجيوسياسية حول العالم.

ورغم هذه الخلفية المفعمة بالتقلبات والرهانات يظل المزاج العام في السوق يتسم بالحذر الإيجابي، مدفوعاً بتفاؤل المستثمرين بشأن ما قد يحمله النصف الثاني من العام من فرص واعدة، تعيد إشعال الزخم المفقود.

غردت البيتكوين منفردة ضمن قائمة أبرز العملات المشفرة خلال شهر يونيو، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنحو 3%، وذلك صعوداً من مستويات فوق الـ104 آلاف دولار بنهاية مايو الماضي، وصولاً إلى مستويات فوق الـ107 آلاف دولار بنهاية يونيو (وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 112 ألف دولار).

جاء ذلك في شهر كان حافلاً بالتطورات الرئيسية المحركة للأسواق، بما في ذلك حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل قبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضاً من بين التطورات ما يتعلق بمستجدات المفاوضات الخاصة بالاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، والتي أفضت إلى اتفاق إطاري طموح مع الصين.

كذلك سجلت العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية مكاسب في النصف الأول من العام بنسبة 14%، وفق حسابات «البيان»، بما يعكس الزخم، الذي تحظى به وسط توقعات إيجابية لمجمل العالم من جانب المحللين وخبراء الأسواق، في ظل ما تلقاه السوق من دعم.

أما بالنسبة للإيثريوم فقد فشلت في مجاراة شقيقتها الكبرى، لتسجل خسائر شهرية في يونيو بأكثر من 2%، وذلك بعد نزولها من مستويات فوق الـ2500 دولار بنهاية مايو، إلى مستويات دون هذا المعدل بنهاية الشهر الأخير، كذلك سجلت خسائر حادة منذ بداية العام بنسبة 25%.

كذلك سجلت «سولانا» تراجعات شهرية وفصلية، نزولاً من 157 دولاراً نهاية مايو إلى 153 دولاراً بنهاية يونيو، ومقارنة مع 193 دولاراً في نهاية العام الماضي، وبما يشكل خسائر نصف سنوية بنحو 20%.

كذلك سجلت دوجكوين خسائر شهرية وفصلية، حيث هوت بنسبة 50% منذ بداية العام، فيما ارتفعت عملة «إكس آر بي» بنسبة 4.7% خلال 6 أشهر.

سجلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات المشفرة ارتفاعاً بنحو 3% في النصف الأول من العام، وذلك رغم الاضطرابات الاقتصادية حول العالم، وتداعيات التوترات الجيوسياسية، التي تصب في اتجاه الملاذات الآمنة، وتقلص من فرص أصول المخاطرة.