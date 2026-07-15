تقييم المستثمرين لنتائج الشركات يعزز أداء وول ستريت





سجلت المؤشرات الثلاثة ‌الرئيسية ​في وول ستريت خلال تعاملات الأربعاء ارتفاعاً، في وقت قيم فيه المستثمرون ⁠بيانات تضخم أسعار المنتجين التي جاءت أضعف من ‌المتوقع، فضلا عن سلسلة من نتائج ‌الشركات. وقفز سهم شركة "باي ‌بال" بعد ‌ورود أنباء ‌عن عرض استحواذ بقيمة ​53 مليار دولار. وصعد مؤشر ​داو جونز ⁠الصناعي بنسبة 0.27 %، وزاد مؤشر ستاندرد آند ⁠بورز 500 بنسبة 0.33 %، وارتفع مؤشر ناسداك ‌المجمع بنسبة 0.54 %.

واختتمت الأسهم الأوروبية تداولات الأربعاء بتحقيق مكاسب طفيفة، مع تعويض ​الارتفاع القوي في أسهم قطاع السلع الفاخرة الضعف الذي شهدته أسهم ‌قطاعي الاتصالات والتكنولوجيا، ​لكن تصاعد التوتر في الشرق الأوسط استمر في التأثير سلبا على معنويات المستثمرين. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.10 %، وكذلك صعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.19 %، فيما تراجع فايننشال تايمز بنسبة 0.13 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.59 %.

وكان المستثمرون يأملون في أن يؤدي بدء موسم إعلانات الأرباح هذا الأسبوع إلى تحويل الانتباه بعيداً عن القضايا الجيوسياسية والعودة إلى المؤشرات المالية والتشغيلية والاستراتيجية الأساسية التي ⁠تحدد سلامة الشركات واستقرارها وربحيتها على المدى الطويل، مما يوفر قوة دافعة جديدة للأسهم. لكن ستوكس 600 لم يرتفع سوى 0.27 % حتى الآن هذا الأسبوع، وأغلقت شركة (إيه.إس.إم.إل) على انخفاض 0.41 %، مما محا مكاسب حققتها في وقت ‌سابق من الجلسة على الرغم من رفعها توقعات مبيعاتها لعام 2026. ورغم أن العديد من الشركات الكبرى لم تعلن عن نتائجها بعد، فإن التفاؤل المحدود الذي ‌ساد الأسواق اليوم يوضح العائق الكبير الذي يتعين على الشركات تجاوزه ‌لجذب المستثمرين إلى الأسهم، خاصة مع استمرار الصراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ‌مايكل ميتكالف، رئيس استراتيجيات ‌الاقتصاد الكلي في شركة ستيت ستريت: على الرغم من وجود بعض الأخبار الجيدة بشأن الأرباح وبعض الأسهم في أوروبا، فإن ​الصورة الأكبر هي ‌أننا قد نكون أكثر حذراً ​قليلاً، وذلك بسبب تجدد المخاطر ⁠الجيوسياسية.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي ​الياباني بفضل صعود أسهم الشركات المرتبطة ‌بصناعة ​الرقائق في أعقاب مكاسب وول ستريت الليلة الماضية والتوقعات الإيجابية لشركة (إيه.إس.إم.إل) المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية. وختم نيكاي التعاملات مرتفعاً 1.49 % عند 68751.51 نقطة، وصعد مؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقاً 1.22 % إلى 4088.12 نقطة.

وقال فوميو ماتسوموتو، كبير المحللين في شركة أوكاسان للأوراق المالية: شعرت ​السوق ⁠بالارتياح إزاء ⁠الأرباح القوية التي حققتها شركة (إيه.إس.إم.إل). وأضاف: لكن المستثمرين ليسوا واثقين تماماً من عودة الارتفاع القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي، ⁠ومن المرجح أن يواصلوا تعديل مراكزهم بين القطاعات المختلفة.