اليابان ترد على ترامب: لن نضحي بالزراعة مقابل الجمارك

أكّد كبير المفاوضين التجاريين في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تضحي بقطاعها الزراعي في مفاوضاتها الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليابان لعدم شرائها الأرز الأميركي.

وجاءت تصريحات ترامب، التي نشرها على منصته "تروث سوشيال"، يوم الاثنين، بينما تسعى طوكيو لإقناع واشنطن بإلغاء رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات اليابانية، ورسوم متبادلة بنسبة 24% على واردات أخرى من اليابان. وقد تم تعليق هذه الرسوم حتى التاسع من يوليو، إلا أن الجانبين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق تجاري، رغم مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر على بدء المحادثات.

ورغم أن قطاع السيارات يُعدّ أكبر مُشغّل ومُصدّر في اليابان، فإن قطاع الزراعة يظل كتلة تصويتية رئيسية لصالح الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، الذي يستعد لانتخابات مهمة في مجلس الشيوخ في 20 يوليو الجاري.

وقال وزير الاقتصاد والمفاوض التجاري البارز، ريوسي أكازاوا، في مؤتمر صحفي: "لقد أكدت مراراً أن الزراعة هي أساس الأمة"، مضيفاً: "في مفاوضاتنا مع الولايات المتحدة، يظل موقفنا ثابتاً؛ لن ندخل في محادثات تُلحق الضرر بالقطاع الزراعي".

وأوضح أنه سيواصل التفاوض مع نظرائه الأميركيين لحماية المصالح الوطنية اليابانية، لكنه امتنع عن تأكيد ما إذا كان موضوع الأرز مشمولاً في هذه المحادثات.

وكتب ترامب على "تروث سوشيال": "أحترم اليابان كثيراً، لكنهم يرفضون شراء أرزنا، رغم أنهم يواجهون نقصاً حاداً فيه"، مضيفاً أن الدول باتت "مدللة في تعاملها مع الولايات المتحدة".

ورغم الانتقادات، فإن اليابان استوردت كميات كبيرة من الأرز الأميركي في الأشهر الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الأرز المحلي، ما أضر بالمستهلكين.

وتسمح اليابان باستيراد ما يصل إلى 100 ألف طن سنوياً من الأرز الأساسي (المخصص للاستهلاك المباشر) دون رسوم جمركية، بينما تفرض ضريبة قدرها 341 يناً (نحو 2.37 دولار) لكل كيلوغرام على الكميات الزائدة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالاستهلاك السنوي الذي يبلغ نحو 7 ملايين طن.

وفي ظل هذه الظروف، سارعت الحكومة اليابانية إلى تقديم موعد مناقصة استيراد أول 30 ألف طن من الأرز المعفى من الرسوم الجمركية، والتي عادة ما تُجرى في سبتمبر، وذلك في محاولة لكبح الأسعار المحلية.

وقد تلقّت المناقصة، التي أُجريت في 27 يونيو، طلبات لـ81,853 طناً، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف الكمية المطروحة، منها 25,541 طناً من الولايات المتحدة، و1,500 طن من أستراليا، و708 أطنان من تايلند.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد بلغت واردات الأرز الخاضع للرسوم في مايو وحده نحو 10,600 طن، جاء نحو ثلاثة أرباعها من الولايات المتحدة.