انخفاض أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% في يونيو الماضي

انخفض معدل تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي في ظل تراجع أسعار الطاقة، لكن تصاعد الأعمال العدائية مع إيران يخيم على التوقعات.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل وصوله للمستهلكين- انخفض بنسبة 0.3% خلال يونيو الماضي مقارنة بمايو الماضي. وبالمقارنة بالعام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 5.5% خلال الشهر الماضي، متراجعةً من نسبة 6% التي سجلتها في الشهر السابق.

وقد انخفضت أسعار البنزين بنسبة 12% خلال الشهر الماضي، لكنها ما زالت أعلى بنحو 43% مقارنة بيونيو2025.

وارتفعت أسعار الجملة الأساسية، التي تستثني أسعار الأغذية والطاقة المتغيرة، بنسبة 4.7% مقارنة بيونيو 2025، وبنسبة 0.2% مقارنة بمايو/أيار الماضي.