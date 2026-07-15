صادرات الغاز الأمريكية تقفز 26 % وتستحوذ على ربع السوق العالمية

ارتفعت أحجام تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية بنسبة 5.4 %، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 56.3 مليار قدم مكعبة يومياً خلال عام 2025، في ظل توسع قدرة تصدير الغاز المسال في الولايات المتحدة لتلبية الطلب المتنامي عالمياً.

ووفقاً لتقرير من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قفزت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26 % لتصل إلى 15.1 مليار قدم مكعبة يومياً، لتستحوذ وحدها على 26 % من إجمالي الصادرات العالمية مقارنة بنحو 21 % في عام 2024.

وتشير توقعات الإدارة إلى استمرار نمو صادرات الغاز الأمريكية لتصل إلى 17.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2026، ونحو 18.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027.

وشكلت الولايات المتحدة وقطر وأستراليا معاً 63 % من إجمالي الصادرات العالمية العام الماضي، وسجلت قطر ثاني أكبر زيادة في صادرات الغاز بنسبة 3 % لتصل إلى 10.6 مليارات قدم مكعبة يومياً في عام 2025.

وتصدرت الدول الأوروبية المشهد برفع وارداتها بنسبة 29 % (ما يعادل 3.8 مليارات قدم مكعبة يومياً) في عام 2025، لتعويض توقف تدفقات خطوط الأنابيب الروسية عقب انتهاء اتفاقية نقل الإمدادات عبر أوكرانيا بنهاية 2024.

وفي المقابل انخفضت واردات الدول الآسيوية بنسبة 4 % لتصل إلى 35.7 مليار قدم مكعبة يومياً، في ظل طلب صيني أقل بنسبة 15 % (1.5 مليار قدم مكعبة يومياً) نتيجة زيادة بكين للإنتاج المحلي، وإمدادات الأنابيب.