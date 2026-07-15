القاهرة وموسكو تعلنان اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أعلنت مصر وروسيا اليوم الأربعاء اختيار المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، اليوم من أنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث تمَّ إخطار الجانب المصري خلال الاتصال بالإعلان عن تحديد المطور الصناعي للمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وفق بيان للخارجية المصرية .

وذكر البيان أن الأمر يعد استكمالاً للمحادثات التي عقدها الوزير عبد العاطي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ومع كبرى الشركات الروسية خلال زيارة وزير الخارجية المصري لموسكو في أبريل الماضي.

وأكد الوزير عبد العاطي على محورية هذه الخطوة على مسار تفعيل العمل بالمنطقة الروسية وجذب الاستثمارات وبدء التشغيل الفعلي خلال الفترة القادمة.

وثمن الوزير الروسي الجهود المصرية في إطار تدشين وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية، والخطوات التشريعية ونماذج الحوافز والتسهيلات المتقدمة التي يوفرها الجانب المصري في هذا الصدد، مؤكداً حرص الجانب الروسي على تفعيل العمل بالمنطقة الصناعية الروسية، ومواصلة العمل سوياً لتطوير كافة أوجه التعاون الاستثماري والتجاري.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مايو الماضي تخصيص300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقالت وزارة الصناعة المصرية ، في بيان صحفي ، إنها تبحث فرص توطين الصناعات الروسية في مصر، خاصة في مجالات المعدات الثقيلة، والصناعية، والصناعات الهندسية، وصناعات البتروكيماويات والأسمدة، والصناعات الدوائية، وتصنيع المعدات المرتبطة بالطاقة، إلى جانب فرص التعاون مع كبريات الشركات الروسية في مجالات تصنيع وتجميع المركبات الصناعية داخل مصر، بما يخدم الأسواق الإفريقية والعربية، إلى جانب التعاون في الصناعات المغذية وخدمات الصيانة والتدريب الفني.