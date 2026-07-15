خسائر سهم IBM تتجاوز 25%.. وشبح الإفلاس يلاحق سهم «لوسيد»

هبط أسهم «أي بي إم» IBM بنسبة 25% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسائر يومية في تاريخه ويتجاوز الانخفاض الذي شهدته خلال انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987، وفقدت الشركة 69 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر بعد أن حذرت الشركة من أن إيرادات الربع الثاني ستكون أقل من التوقعات.

وقالت الشركة إنها «تعثرت» في مواكبة تحول إنفاق الشركات من البرمجيات إلى البنية التحتية لمراكز البيانات، وستتكبد خسائر فادحة في الأرباح خلال الربع الثاني، في أوضح مؤشر حتى الآن على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على القطاع.

كما هبط سهم «لوسيد» Lucid بأكثر من 40% خلال جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى في تاريخه بعد تقارير أفادت أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد استعانت بمستشارين لإعادة الهيكلة وتدرس خيارات استراتيجية، بما في ذلك احتمال تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل 11 أو التحول إلى شركة خاصة.

إلا أن السهم استطاع أن يقلص هذه الخسائر إلى 16% عند الإغلاق عقب نفي الشركة نيتها التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب إفلاس بموجب الفصل 11، مؤكدة أن لديها سيولة كافية لتسيير عملياتها حتى العام المقبل، وأن شركة AlixPartners لم توصِ الإدارة أو مجلس الإدارة بالإفلاس.