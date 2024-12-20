إنجلترا واليابان يثبّتان سعر الفائدة

ثبّت كل من بنكي إنجلترا واليابان المركزيين سعر الفائدة بعد أن خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة. وقرر بنك إنجلترا في ختام آخر اجتماعاته لهذا العام، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 4.75%، بعد أن سجلت معدلات التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى لها في 8 أشهر. وجاء القرار تماشياً مع التوقعات، وبعدما خفض المصرف سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام من 5.25 %.

كذلك أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي البالغ حوالي 0.25% وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار.