"تسلا" تجري محادثات لإطلاق مركبات الأجرة ذاتية القيادة في تكساس

تُجري شركة تسلا محادثات مع السلطات في مدينة أوستن بولاية تكساس بشأن تكنولوجيا مركبات الأجرة ذاتية القيادة، والتي تأمل في إطلاقها على الطرق الأمريكية في وقت مبكر العام المقبل.

وأظهرت رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها وكالة «بلومبيرج»، أن أحد موظفي «تسلا» كان على اتصال بفريق عمل المركبات ذاتية القيادة في المدينة منذ مايو الماضي، لتحديد مدى سلامة التقنية الجديدة.

وقال الموظف: «لا تزال «تسلا» تبحث عن مدينة في تكساس لإطلاق تقنية القيادة الذاتية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أوستن ستكون المدينة الأمريكية الأولى التي تنطلق فيها المركبات ذاتية القيادة أم لا، لدينا العديد من الخيارات».

وكشفت الشركة التابعة للملياردير «إيلون ماسك» عن نموذج أولي لسيارة «سايبر كاب» ذاتية القيادة في أكتوبر الماضي، وأعلن الرجل الأغنى في العالم عن خطط لإطلاق طرز منها في كاليفورنيا وتكساس العام المقبل.

ويتوقع خبراء الصناعة أن تواجه «تسلا» تحديات أقل في الولايات الأقل تنظيماً للمركبات ذاتية القيادة مثل تكساس، على عكس العديد من الولايات الأخرى التي تشدد القيود على هذا النوع من المركبات لظروف السلامة.